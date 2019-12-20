Петербуржцы массово отправились оформлять пятилетние финские визы

Спрос резко подскочил после упрощения оформления шенгена.

В Петербурге резко вырос спрос на финские визы: в первую неделю февраля количество оформленных заявлений поднялось на четверть по сравнению с тем же периодом 2019 года. Об этом рассказал 78.ru.

Ажиотаж можно объяснить недавно упрощенными правилами оформления шенгена на пять лет, главные пункты которого опубликовало Генеральное консульство Финляндии в Петербурге. Каждый день петербуржцы подают до 500 заявлений на визы.

Визы по новым стандартам горожанам еще не выдали: первые сроки получения шенгена назначены на 11 и 12 февраля.

Ранее в Петербург на пять лет пришел режим открытого неба.

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