В Петербург на пять лет пришел режим открытого неба

Новый режим пришел в петербургский аэропорт "Пулково". Теперь для иностранных самолетов снято ограничение по седьмой степени свободы воздуха.

С 1 января 2020 года в аэропорту "Пулково" в Петербурге начал свою работу режим открытого неба – полеты по седьмой степени свободы воздушного пространства. Его запланированный срок введения – пять лет.

Представители Министерства транспорта РФ утвердили список из трех десятков стран, который в ближайшем будущем может увеличиться. Теперь иностранные компании могут направлять свои рейсы в Пулково и с любой частотой.

Отметим, что введение режима открытого неба означает, что зарубежные авиакомпании смогут садиться в петербургском аэропорту не из страны регистрации. Нововведение будет действовать в тестовом режиме.

Новая степень свободы будет распространяться на 30 стран, среди которых - Бельгия, Дания, Латвия, Литва, Норвегия, Сербия, Финляндия, Эстония и другие. Список государств был составлен с учетом потенциального рынка въездного туризма.

Ранее мы сообщали о том, что в Пулково могут появиться четыре кабины для курения.

Фото: пресс-служба "Воздушные ворота Северной столицы"