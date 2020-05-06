Принц Уильям и Кейт Миддлтон планируют родить четвертого ребенка

Сейчас Кейт и Уильям воспитывают семилетнего Джорджа, пятилетнюю Шарлотту и двухлетнего Луи.

Внук Елизаветы II принц Уильям и его жена Кейт Миддлтон планируют родить четвертого ребенка. Об этом сообщил инсайдер издания Us Weekly.

Как сообщил инсайдер, Кейт изначально хотела стать матерью четверых детей. Однако, из-за коронавируса было решено не торопиться с очередной беременностью. В апреле, когда ее старшие дети Джордж и Шарлотта вернутся в школу, она будет готова планировать грядущее рождение малыша, сообщил источник.

Сейчас Кейт и Уильям воспитывают семилетнего Джорджа, пятилетнюю Шарлотту и двухлетнего Луи.

Еще два года назад Кейт Миддлтон заподозрили в четвертой беременности.

Фото: Instagram/ @kensingtonroyal