  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Принц Гарри захотел сохранить свои воинские титулы и проводить больше времени на родине
Сегодня, 15:34
61
nastya960

Принц Гарри захотел сохранить свои воинские титулы и проводить больше времени на родине

0 0

Принц Гарри планирует бороться за сохранение своих почетных воинских званий, которых его хотят лишить после его отречения от королевских полномочий и переезда в США.

Герцог Сассекский захотел сохранить свои воинские титулы и проводить больше времени на родине. Об этом The Daily Telegraph сообщил анонимный источник, приближенный к королевской семье.

Принц Гарри планирует бороться за сохранение своих почетных воинских званий, которых его хотят лишить после его отречения от королевских полномочий и переезда в США. В прошлом году звание Генерал-капитана Королевской морской пехоты уже перешло к его тете, принцессе Анне. Другие звания также могут перейти к другим членам королевской семьи.

Анонимный источник подчеркнул, что военная служба для принца представляет большое значение. При этом без воинских титулов он не сможет появляться на мероприятиях в военной форме. Окончательное решение касательно званий принца Гарри, возможно, будет вынесено в марте.

Имя Меган Маркл пропало из свидетельства о рождении ее сына Арчи.

Фото: Instagram/ @meghanmarkle_official

Теги: меган маркл, принц гарри
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии