Принц Гарри захотел сохранить свои воинские титулы и проводить больше времени на родине

Принц Гарри планирует бороться за сохранение своих почетных воинских званий, которых его хотят лишить после его отречения от королевских полномочий и переезда в США.

Герцог Сассекский захотел сохранить свои воинские титулы и проводить больше времени на родине. Об этом The Daily Telegraph сообщил анонимный источник, приближенный к королевской семье.

Принц Гарри планирует бороться за сохранение своих почетных воинских званий, которых его хотят лишить после его отречения от королевских полномочий и переезда в США. В прошлом году звание Генерал-капитана Королевской морской пехоты уже перешло к его тете, принцессе Анне. Другие звания также могут перейти к другим членам королевской семьи.

Анонимный источник подчеркнул, что военная служба для принца представляет большое значение. При этом без воинских титулов он не сможет появляться на мероприятиях в военной форме. Окончательное решение касательно званий принца Гарри, возможно, будет вынесено в марте.

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Фото: Instagram/ @meghanmarkle_official