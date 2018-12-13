Принц Гарри и Меган Маркл показали новорожденного сына через два дня после рождения

Сын Меган и принца Гарри стал первым ребенком со смешанным этническим происхождением, а также первым американцем в британской королевской семье.

Британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл показали миру своего первенца. Об этом сообщает The Sun.

Мегал Маркл родила седьмого наследника престола рано утром 6 мая. Перед ним в очереди на трон: дед - принц Чарльз, дядя – принц Уильям, его дети – принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи и отец – принц Гарри. При рождении сын Гарри не получит титул принца. Его может пожаловать только королева Елизавета II.

Фотосессия прошла 8 мая в замке Виндзор, где они и живут. Первые несколько дней Меган не показывалась фотографам и проводила время с малышом и своей матерью.

Сын Меган и принца Гарри стал первым ребенком со смешанным этническим происхождением, а также первым американцем в британской королевской семье.

Фото: Reuters

Видео: The Sun