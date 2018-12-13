У Меган Маркл и принца Гарри родился мальчик

У ребенка будет титул графа Дамбартона.

У британского принца Гарри и его супруги герцогини Сассекской Меган 6 мая родился первенец. И это мальчик. Сообщение об этом появилось в издании Daily Mail.

У ребенка будет титул графа Дамбартона. Он станет седьмым в очереди на британский престол. Перед ним: дед - принц Чарльз, дядя – принц Уильям, его дети – принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи и отец – принц Гарри. При рождении сын Гарри не получит титул принца. Его может пожаловать только королева Елизавета II.

Принц Гарри и Меган Маркл не хотели бы никакого титула для ребенка, чтобы у него было "нормальное детство". У новорожденного британского гражданство, но он может получить и американское, так как его мать – гражданка США.

Принц Гарри присутствовал при родах. Мать ребенка, Меган Маркл, чувствует себя хорошо.

Видео: NTDRussian/ YouTube