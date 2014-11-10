Принц Чарльз признал ошибочность колониальной политики Британской империи

Принц Уэльский призвал Руанду к сотрудничеству.

Принц Уэльский Чарльз признал ошибочность колониальной политики Британской империи. Соответствующее заявление наследник престола Соединенного Королевства сделал во время выступления на пресс-конференции в столице Руанды Кигали. Выступление транслировал местный телеканал Sky News. Спикер обратился с жителям бывших колоний Великобритании с осуждением прошлой политики, которая несколько столетия характеризовалась работорговлей.

Я не могу описать глубину своей личной печали из-за страданий столь многого числа людей. Я продолжаю углублять свое понимание сохраняющегося влияния рабства. Чтобы разблокировать потенциал нашего общего будущего, мы также должны признать ошибки. Принц Чарльз Уэльский

В своем обращении к главам правительств государств Содружества принц Чарльз подчеркнул, что корни современного союза между Руандой и Британией глубоко уходят в наиболее болезненный период истории. Он призвал создавать крепкие связи на текущем этапе, так как этот процесс поможет развитию национальных экономик.

Власти Британии выступили за сдерживание роста зарплат бюджетников.

Фото и видео: Sky News