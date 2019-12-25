Приморский проспект встал намертво из-за плана "Перехват"

Пробка растянулась на расстояние 12,9 километров.

Утром 12 октября автомобилисты встали в "мертвую" пробку на Приморском проспекте. Протяженность затора составила 12,9 километров. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс. Пробки".

В настоящий момент карта города в районе Приморского проспекта от Ушаковской набережной до Приморского шоссе окрашена в красный цвет. Как рассказал один из очевидцев Piter.TV, вероятной причиной такого многокилометрового затора может быть план "Перехват", организованный полицией. Подробности случившегося не сообщаются.

Ранее мы писали, что холодный атмосферный фронт изменит погоду в Петербурге 12 октября.

Фото: скриншот / "Яндекс. Пробки"