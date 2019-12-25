В Петербург 12 октября придет похолодание

В течение дня температура воздуха в городе будет падать, теплее всего будет в утренние часы.

В понедельник, 12 октября, синоптическую ситуацию в Петербурге сформирует холодный атмосферный фронт. Неторопливо смещаясь по территории региона, он закроет небо плотными облаками, временами вызывая дожди. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

В течение дня температура воздуха в городе будет постепенно падать. Теплее всего будет в утренние часы.

В этот день столбики термометров в Петербурге поднимутся до +11…+13 градусов. В Ленобласти ожидается +9…+14 градусов. Ветер будет дуть с запада со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 760 мм рт. ст., что около нормы.

Ранее мы писали, что первые заморозки придут в Петербург уже через неделю.

Фото: pixabay.com