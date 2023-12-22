В деле о пневмозаглушке, сбившей человека на Кронверкской набережной, наступило перемирие

Уголовное дело против мастера ООО "Реновация" Антона Светлова было рассмотрено Петроградским районным судом.

В ноябре прошлого года у Петропавловской крепости в Петербурге произошёл неприятный инцидент: из трубы возле дороги вылетел огромный чёрный резиновый шар и сбил мужчину, проходившего мимо. Уголовное дело против мастера ООО "Реновация" Антона Светлова было рассмотрено Петроградским районным судом. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов города.

Согласно материалам дела, Светлов небрежно выполнил свои должностные обязанности на строительном объекте по адресу: Александровский парк, д. 5, лит. а. Во время проведения работ по санации трубопровода он не контролировал процесс монтажа герметизатора "ПЗУ-4", включая крепление троса лебедки, в результате чего пневматическое заглушающее устройство "ПЗУ-4" вылетело из инверсионного кольца столба и упало на проходившего мимо мужчину, нанеся ему серьёзные травмы.

Действия Светлова квалифицируются по статье 216 УК РФ, часть 1. Однако в деле был ходатайство потерпевшего о прекращении дела в связи с примирением. Потерпевшему был компенсирован ущерб в размере 3 миллионов рублей, и ему были предложены извинения. Он не имеет претензий к Светлову и ООО "Реновация". Суд прекратил производство по делу.

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Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Михаил Кельбин)