Приговор подросткам, напавших на членов ЧВК "Редан" у ТЦ "Галерея", вынесли в Петербурге

Подростки были признаны виновными в хулиганстве и умышленном причинении легкого вреда здоровью.

В Петербурге было вынесено судебное решение по делу двух несовершеннолетних и их старшего товарища, виновных в нападении на членов группы "Редан" возле ТЦ "Галерея" летом 2023 года. Подростки были признаны виновными в хулиганстве и умышленном причинении легкого вреда здоровью., им было назначено условное наказание от трёх лет и одного месяца до одного года лишения свободы.

По данным материалов дела, один из несовершеннолетних предложил своим друзьям напасть на членов группы, которых он узнал рядом с торговым центром, даже запечатлев это на видео, угрожая им. Затем произошло напаадение с использовнием соперцового баллончика.

ЧВК "Редан" стала известной после серии драк и конфликтов между подростками в торговых центрах, включая инцидент в "Авиапарке" в феврале 2023 года. Затем были совершены аналогичные аресты и в других городах РФ.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге вынесли приговор стрелку в трамвае на Просвещения.

Фото: Piter.TV