В Петербурге вынесли приговор стрелку в трамвае на Просвещения

Уголовное дело рассматривал Выборгский районный суд.

В Петербурге освободили из-под стражи Алексея Бодяева, который был признан виновным в совершении хулиганства с применением оружия. Весной прошлого года мужчина обстрелял трамвай № 100, двигавшийся по проспекту Культуры, с использованием пневматического пистолета. Об этом пишет Объединённая пресс-служба судов Петербурга.

Уголовное дело рассматривал Выборгский районный суд. В ходе заседания было установлено, что Алексей Бодяев совершил преступление, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в автомобиле Alfa Romeo вечером 21 апреля 2023 года. Подсудимый осознавал нахождение в общественном месте и обстрелял трамвай при помощи пневматического пистолета Borner W119 в руке обстрелял трамвай, двигавшийся по проспекту Культуры, произведя не менее 5-6 выстрелов. В результате водитель трамвая резко затормозил, а пассажиры, не удержавшись за поручни, падали на пол. Сторона обвинения также отметила, что пассажиры в панике находились под физическим и психологическим воздействием произошедшего.

Мужчине назначили наказание в виде лишения свободы на срок 3 года и 1 месяц, однако после оглашения приговора его освободили на основании п.2 ч.5 и п.2 ч.6 ст.302 УПК РФ и выпустили из-под стражи.

Ранее мы сообщили о том, что попытавшийся скрыться от сотрудников ГИБДД водитель в Петербурге получил 10 суток ареста.

Фото: Piter.TV