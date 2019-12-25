Стали известны подробности инцидента с гигантским шаром на Кронверкской набережной

Руководство "Водоканала " и подрядной организации находится на связи с семьей пострадавшего.

В понедельник, 27 ноября, на Кронверкской набережной пострадал 41-летний мужчина в результате столкновения с гигантским шаром. Подробности приводит пресс-служба ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".

В организации рассказали, что у Петропавловской крепости производится санацию водопровода диаметром 900 мм. Предварительно сообщается, при проведении испытаний из трубопровода выскочила резиновая пневмозаглушка и врезалась в пешехода. Рабочие незамедлительно вызвали скорую, после чего пострадавший был госпитализирован. Руководство "Водоканала " и подрядной организации находится на связи с семьей пострадавшего и готово оказать необходимую поддержку, а также компенсировать направленные на выздоровление затраты.



Обстоятельства произошедшего уточняются. Для недопущения подобных нештатных ситуаций в будущем будут предприняты необходимые меры.

Ранее мы сообщили о том, что пара собачников поколотила 16-летнюю петербурженку.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Михаил Кельбин)