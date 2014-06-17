Огромный резиновый шар сбил прохожего у Петропавловской крепости

Представители районной администрации и прокуратуры проводят проверку по факту произошедшего.

В понедельник, 27 ноября, одному из пешеходов, переходившему дорогу возле Петропавловской крепости, крайне не повезло: из находившейся неподалёку трубы на месте ремонтных работ вылетел огромный резиновый шар и сбил мужчину с ног. Пострадавший упал от мощного удара и не смог встать самостоятельно. О пришествии сообщили очевидцы с социальных сетях.

Как выяснилось позже, шар выступал в качестве пневмозаглушки, которая была необходима для произведения санации чугунной трубы. Работы шли на инженерных сетях "Водоканала".

Пострадавший доставлен в больницу. Представители районной администрации и прокуратуры проводят проверку по факту произошедшего.

Ранее мы сообщили о том, что

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Михаил Кельбин)