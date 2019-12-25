Пара собачников поколотила 16-летнюю петербурженку

Пострадавшая обратилась в поликлинику с укусами, ушибами и травмой головы.

В Красносельском районе собачники накинулись с кулаками на школьницу. Инцидент произошел на улице Летчика Лихолетова, когда девочка выгуливала своего питбуля.

Как сообщили в tg-канале "ДТП И ЧП СПб", юная петербурженка подпустила слишком близко своего пса к чужому биглю, которого выгуливала пара собачников. Животные друг другу не понравились и сцепились.

К конфликту подключились владельцы бигля — мужчина и женщина. Они начали лупить собаку школьницы. Девочка попыталась воспрепятствовать избиению любимца, но ей тоже досталось. Кроме того, ребенка покусал пес недоброжелателей.

Пострадавшая обратилась в поликлинику с укусами, ушибами и травмой головы. Ребенок находится в состоянии средней степени тяжести. Что стало с песиком пострадавшей — неизвестно. Подробности случившегося уточняются.

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Фото: Pxhere