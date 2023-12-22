Глава МИД РФ оценил провокацию Украины в Киевской области.

Решение украинских властей не предоставлять имена людей, якобы ставших жертвами трагических событий в Буче Киевской области, доказывает вседозволенность киевского режима. Соответствующее заявление сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров, выступая на дипломатической встрече с иностранными послами по вопросу мирного урегулирования регионального конфликта на Украине. В Москве отметили, что такая ситуация говорит о вседозволенности Украины при активном потакании деятельности со стороны западных покровителей и международных союзников.

Мы неоднократно, в том числе я лично, на заседании СБ ООН обращался с призывом добиться от киевского режима предоставления хотя бы имен тех людей, чьи тела якобы показали в Буче. Обращался и напрямую к генсеку, чтобы он употребил свой авторитет. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Дипломат заметил, что в отношении опубликованных Украиной фотографий и видеоматериалов, якобы свидетельствующих о преступлениях российских военных в Буче, российское министерство по обороне публично информировало о том, что такой контент является очередной украинской провокацией. Военнослужащие добавили, что за время нахождения указанного города под контролем Москвы, ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий в его отношении.

Украине нечего доложить в ООН о соблюдении прав человека, заявил Лавров.

Фото и видео: МИД России