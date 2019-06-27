Об этом заявил автор программы Альберто.

Приложение DeepNude, которые "раздевает" женщин на фото, закрылось. Об этом заявил автор программы Альберто.

По его словам, приложение не выдержало наплыва желающих из-за чего начало "глючить". В итоге команда приняла решение закрыть на время сайт.

Напомним, что приложение работает исключительно с женскими снимками. Эксперты отмечают, что работает она лучше, когда на фото изображена женщина в более откровенной одежде. При попытке же обработать фотографию мужчины, нейросеть размещает поверх брюк изображение женского полового органа

На создание приложения его вдохновила реклама рентгеновских очков, которые "снимают" одежду с людей.

В данный момент в сети активно осуждают DeepNude.

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