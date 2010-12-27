Бари Алибасов появится в фильме "Брат-3"

Съемки проекта начнутся через месяц в Красногорске.

Идущий на поправку продюсер Бари Алибасов сыграет роль в фильме "Брат-3", срежиссированом шоуменом Стасом Барецким. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу продюсера.

По сюжету картины младший брат Данилы Багрова мечтает стать участником реалити-шоу "Дом-2" и фанатеет от группы "На-На", поэтому в фильме прозвучит музыка коллектива. Параллельно с этим за Алибасовым будет охотится девушка-киллер,

Ранее мы писали, что съемки проекта начнутся через месяц в Красногорске. "Брат 3" подвергся критике со стороны Сергея Бодрова-старшего, певицы Ирины Салтыковой, а также продюсера Сергей Сельянов. Исполнитель одно из главных ролей, Виктор Сухоруков, назвал идею фильма бредом и глупостью. Помимо этого, на онлайн-платформе change.org появились петиции с требованием запретить съемки картины. Депутат Государственной думы и член фракции ЛДПР Дмитрий Свищев сказал, что съемки фильма не состоятся.