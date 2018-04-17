Виктор Сухоруков раскритиковал съемки "Брата-3"

Актер открестился от слухов о его возможном участии в картине.

Народный артист России Виктор Сухоруков, известный своим участием в диологии Балабанова "Брат", так же не остался в стороне от слухов о съёмках третей части и в интервью "Вечерней Москве" раскритиковал данную идею.

Задумку шоумена Стаса Барецкого снять продолжение знаменитых фильмов, актёр назвал бредом и глупостью, и посоветовал режиссёру открыть Дом моделей в тюрьме, а не снимать фильмы. Сухоруков тажке открестился от слухов о его возможном участии в картине. Он категорически отметил, что не стал бы даже разговаривать на эту тему.

Напомним, что ранее "Брат 3" подвергся критике со стороны Сергея Бодрова-старшего, певицы Ирины Салтыковой, а также продюсера Сергей Сельянов

Стас Барецкий заявил о желании снять продолжение культовой диологии Балабанова в конце февраля. Известно, что события киноленты будут разворачиваться в Москве и Петербурге. По словам режиссёра, главные роли в картине будут исполнять недавно вышедший из тюрьмы Вячеслав Дацик, Никита Джигурда и известный в интернете Кирилл "Руки-Базуки" Терешин. Кроме того, в фильме будут сниматься настоящие уголовники.

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