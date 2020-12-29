Приквел фильма "Чарли и шоколадная фабрика" выйдет в прокат в 2023 году

Действие развернется до событий, показанных в первой части.

Создатели спин-оффа "Чарли и шоколадная фабрика" назвали дату, когда фильм появится в прокате. Премьера запланирована на 17 марта 2023 года. Об этом сообщила студия Warner Bros.

Приквел знаменитого фильма находится в разработке уже долгие годы. Студия планирует начать съемки в ближайшие месяцы. Режиссерское кресло займет Пол Кинг, сценарий напишет Саймон Рич.

Детали сюжета пока не раскрываются. Известно только, что действие в фильме развернется до событий, показанных в первой части. История расскажет о прошлом директора шоколадной фабрики и самого лучшего производителя сладостей Вилли Вонка. Также пока не известно, кто исполнит главные роли. В первом фильме Вилли играл Джонни Депп, а Чарли – Фредди Хаймор.

Ранее была названа дата выхода в прокат нового мультфильма Pixar "Душа".

Фото: кадр из фильма "Чарли и шоколадная фабрика" (2005)