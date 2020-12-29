Названа дата выхода в прокат нового мультфильма Pixar "Душа"

Премьера должна была состояться 25 декабря, однако из-за пандемии коронавируса ее отложили.

Новый мультипликационный фильм студии Pixar "Душа" выйдет в российский прокат 21 января. Об этом сообщил портал "КиноПоиск".

Премьера мультика была запланирована на 25 декабря 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса ее отложили. По сюжету, школьный преподаватель музыки и фанат джаза Джо Граднере проходит прослушивания в клубе и получает работу мечты. По пути домой мужчина падает в канализационный люк, и его душа оказывается на границе жизни и смерти.

Создателем мультфильма стал креативный директор Pixar Пит Доктер, подаривший миру такие анимационные картины, как "Головоломка" и "Вверх". Эта работа может стать его последним проектом.

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Видео: YouTube / Disney Россия