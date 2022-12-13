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Пригожин сообщил о продвижении российских сил в Артемовске на 160 м

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В ЧВК "Вагнер" рассказали о потерях личного состава в городе.

Российские силы за 2 мая продвинулись в городе Артемовске (украинское название - Бахмут) на 160 метров на разных направлениях. Соответствующее заявление с делал основатель российской частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин. Его слова распространили представители пресс-службы.

Второго мая подразделения ЧВК "Вагнер" продвинулись в населенном пункте Бахмут до 160 метров в различных направлениях. Под контролем противника находятся 2,7 с копейками километров квадратных. Мы захватили 53 тыс. кв. м.

Евгений Пригожин, основатель ЧВК "Вагнер"

Пригожин заявил об уничтожении командующего теробороной ВСУ.

Фото и видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: артемовск, евгений пригожин, чвк вагнер
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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