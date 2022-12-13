Пригожин сообщил о продвижении российских сил в Артемовске на 160 м

Российские силы за 2 мая продвинулись в городе Артемовске (украинское название - Бахмут) на 160 метров на разных направлениях. Соответствующее заявление с делал основатель российской частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин. Его слова распространили представители пресс-службы.
Второго мая подразделения ЧВК "Вагнер" продвинулись в населенном пункте Бахмут до 160 метров в различных направлениях. Под контролем противника находятся 2,7 с копейками километров квадратных. Мы захватили 53 тыс. кв. м.
Евгений Пригожин, основатель ЧВК "Вагнер"
Пригожин заявил об уничтожении командующего теробороной ВСУ.
Фото и видео: Telegram / СМОТРИ
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