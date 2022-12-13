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Пригожин заявил об уничтожении командующего теробороной ВСУ

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В ЧВК "Вагнер" проверяют информацию о возможной гибели Игоря Танцюры.

Бронированный автомобиль, в котором, предположительно, находился командующий силами территориальной обороны Вооруженных сил Украины Игорь Танцюра, был ликвидирован по направлению в город Артемовск (украинское название населенного пункта - Бахмут). Соответствующее заявление сделали представители пресс-службы основателя российской частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина. Эксперт заметил, что в настоящее время информация об уничтожении противника все еще уточняется.

Сегодня в 13:25 артиллерийскими подразделениями при подходе резервов с населенного пункта Часов Яр в населенный пункт Бахмут был уничтожен бронеавтомобиль, в котором, предположительно, находился (..) Танцюра.

Евгений Пригожин, глава ЧВК "Вагнер"

Пригожин сообщил о продвижении российских сил в Артемовске на 120 метров.

Фото и видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: всу, евгений пригожин, игорь танцюра, тероборона, чвк вагнер
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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