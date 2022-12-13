Пригожин сообщил о продвижении российских сил в Артемовске на 120 м

В ЧВК "Вагнер" рассказали о ситуации в городе.

Российские представители продвинулись в городе Артемовске (украинское название - Бахмут) примерно на 120 метров. Об этом вечером первого мая сообщил через собственную пресс-службу основатель частной военной кампании "Вагнер" Евгений Пригожин.

Подразделения ЧВК "Вагнер" продвинулись в Бахмуте на расстояние до 120 м, 45 тыс. кв. м захвачены нашими подразделениями. пресс-служба Евгения Пригожина

Напомним, что населенный пункт Артемовск являлся важным транспортным узлом для снабжения Вооруженных сил Украины на Донбассе. Еще 18 апреля советник временно исполняющего обязанности губернатора Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин пояснил журналистам, что российские силы контролируют уже почти 90% этой территории.

"Вагнер" приостановил огонь артиллерии из-за визита журналистов в Артемовск.

Фото и видео: Telegram / СМОТРИ