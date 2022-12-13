"Вагнер" приостановил огонь артиллерии из-за визита журналистов в Артемовск

Евгений Пригожин рассказал о том, что в регион Артемовска едут американские журналисты.

Основатель российской частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил о том, что его бойцы приостановили огонь артиллерии в районе города Артемовска из-за рабочего визита американских журналистов. Соответствующее заявление сделали представители пресс-службы Пригожина в социальных сетях. Специалист объяснил, что представители Группы хотят дать иностранным сотрудникам СМИ спокойно отснять Бахмут (украинское название Артемовска), а затем - отправиться домой.

Приходит информация, что "Цербер", командир 57-й бригады ВСУ, везет американских журналистов в Бахмут. Принято решение приостановить огонь артиллерии... Пресса - это святое. Они ж тоже своего рода военкоры. Евгений Пригожин, глава ЧВК "Вагнер"

Основатель "Группы Вагнера" Пригожин заявил, что контрнаступление ВСУ может начаться в мае.

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