  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 13:42
121
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

"Вагнер" приостановил огонь артиллерии из-за визита журналистов в Артемовск

0 0

Евгений Пригожин рассказал о том, что в регион Артемовска едут американские журналисты.

Основатель российской частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил о том, что его бойцы приостановили огонь артиллерии в районе города Артемовска из-за рабочего визита американских журналистов. Соответствующее заявление сделали представители пресс-службы Пригожина в социальных сетях. Специалист объяснил, что представители Группы хотят дать иностранным сотрудникам СМИ спокойно отснять Бахмут (украинское название Артемовска), а затем - отправиться домой.

Приходит информация, что "Цербер", командир 57-й бригады ВСУ, везет американских журналистов в Бахмут. Принято решение приостановить огонь артиллерии... Пресса - это святое. Они ж тоже своего рода военкоры.

Евгений Пригожин, глава ЧВК "Вагнер"

Основатель "Группы Вагнера" Пригожин заявил, что контрнаступление ВСУ может начаться в мае.

Фото и видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: артемовск, евгений пригожин, чвк вагнер
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии