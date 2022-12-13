Основатель "Группы Вагнера" Пригожин заявил, что контрнаступление ВСУ может начаться в мае

Вооруженные силы Украины могут пойти в контрнаступление после второго мая, когда в регионе специальной военной операции пройдут дожди. Соответствующее заявление через собственную пресс-службы в Telegram-канале сделал основатель российской частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин. Таким образом эксперт ответил на запрос от СМИ.

Второго мая должен пройти последний дождик. Еще неделю надо на то, чтобы ветер высушил почву. После этого ВСУ готовы будут двигаться. Будут ли они делать это на 9 Мая, чтобы "испортить праздник"? Может так, а может, не так.

Евгений Пригожин, глава ЧВк "Вагнер"