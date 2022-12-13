Пригожин заявил, что сын Пескова служил в группе "Вагнер" артиллеристом

Юноша "абсолютно нормально" прошел службу на "Ураганах".

Сын официального представителя российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрия Пескова проходил службу в составе частной военной группы "Вагнер" обычным артиллеристом. Соответствующее заявление основатель ЧВК Евгений Пригожин сделал в интервью авторам Telegram-канала "Позывной Брюс". Эксперт вспомнил о том, что молодой человек проявил себя хорошо на поле боя и справился с работой на "Ураганах".

Из всех моих знакомых один человек — Дмитрий Песков — своего сына, который часть жизни в Америке прожил, если не ошибаюсь, или в Англии, пришел и говорит: "Забери его артиллеристом. Евгений Пригожин, основатель ЧВК "Вагнер"

Пригожин заявил, что ВСУ пойдут в наступление, но не в условиях слякоти.

Фото и видео: Telegram / Раньше Всех. Ну почти