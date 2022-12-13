Пригожин заявил, что ВСУ пойдут в наступление, но не в условиях слякоти

В ЧВК "Вагнер" призвали десятикратно готовиться к отражению атаки противника.

Вооруженные силы Украины пойдут в контрнаступление в зоне проведения специальной военной операции России, но в настоящее время в условиях сильной слякоти противники не могут его начать. Соответствующее заявление в рамках ответа на вопрос журналистов сделал основатель российской частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин. СПециалист добавил, что командование ВСУ самостоятельно примет решение о начале боевой операции, а его в известность об этом ставить не будут. Пригожин призвал военных десятикратно готовиться к атаке со стороны киевского режима, чтобы не повторились события 1941 года, когда руководство уведомило Иосифа Сталина о том, что вопрос с Германией решен, так как Берлин и Москва подписали документы.

Сегодня наступление не начинается по вполне понятным причинам: это чудовищная слякоть. На территории сегодня даже пикапы не проезжают нормально по полям, не говоря уже про "Уралы", тяжелую технику, вплоть до танков. Просохнуть почве еще надо дней 10. Евгений Пригожин, основатель ЧВК "Вагнер"

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