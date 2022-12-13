Пригожин оценил итоги Рамштайна: "шутки закончились"

В ЧВК "Вагнер" оценили подготовку солдат ВСУ в Германии.

Основатель российской частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин оценил итоги заседания контактной группы по помощи Вооруженным силам Украины, которое состоялось накануне на территории американской авиабазы "Рамштайн" в Германии. Ранее международные союзники киевского режима публично озвучили, то для ВСУ приоритетом является противовоздушная оборона. Порядка 25 тысяч солдат сейчас находятся на тренировках и обучении в ФРГ, а уже около восьми тысяч человек завершили эти мероприятия и вернулись домой на выполнение боевых задач. Дополнительно коллективный Запад передал для ВСУ выше 230 танков и 1500 других бронемашин для оснащения 9 бронетанковых бригад.

Да, действительно, это для Украины важно, чтобы защитить свои стратегические объекты. Евгений Пригожин, глава ЧВК "Вагнер"

Евгений Пригожин объяснил, что количество обучаемых украинских военнослужащих в Германии предположительно говорит о том максимуме, который страна способна принять для одновременных тренировок. Основатель ЧВК "Вагнер" заметио, что Германия сможет с легкостью мультиплицировать этот показатель в три или четыре раза. Специалист полагает, что если каждые 3-4 месяца обучать по 100 тысяч военнослужащих, то получится достаточно серьезный показатель. При этом на текущий момент противник теряет сейчас те силы, которые подготавливались внутри страны, а новые будут более "технологично образованны".

Значит, надо ощетиниваться. Шутки закончились. Надо не просто якориться, а надо так якориться, чтобы можно было выдрать только с когтями соперника. Евгений Пригожин, глава ЧВК "Вагнер

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