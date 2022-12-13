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Украине дали зеленый свет на сотрудничество с агентством НАТО по закупкам

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Евгений Пригожин оценил слова Алексея Резникова.

Украинским властям международные союзники дали "зеленый свет" на сотрудничество с агентством НАТО по оборонным закупкам.  Речь идет о таком предприятии как NSPA. Ранее об этом рассказал местный министр по обороне Алексей Резников. Информацией иностранный чиновник поделился с подписчиками в социальных сетях. Такие договоренности были достигнуты Киевом и Североатлантическим альянсом по завершению рабочих переговоров с генеральным секретарем Йенсом Столтенбергом. Алексей Резников назвал дискуссию с генсеком отличной и поблагодарил блок за поддержку ВСУ. По его мнению, страна смогла достичь беспрецедентного уровня оперативной совместимости со странами НАТО. Основатель российской частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожи н объяснил в комментарии представителям СМИ, что проект сотрудничества Украины с NSPA говорит о том, чт теперь киевский режим будет брать в долг у всех, кого захотят, но при этом по всем счетам станет платить Америка.

ВСУ при отступлении бросают в Артемовске много оружия и боеприпасов.

Фото и видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: nasa, алексей резников, военная помощь, евгений пригожин, минобороны, нато, чвк вагнер
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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