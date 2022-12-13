Пригожин сообщил, что Артемовск фактически окружен российскими силами

Основатель ЧВК "Вагнер" обратился лично к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Российские Вооруженные силы практически окружили город Артемовск (украинское название - Бахмут). Соответствующее заявление сделал в видеообращении к украинскому президенту Владимиру Зеленскому основатель российской частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин.

Подразделения ЧВК "Вагнер" практически окружили Бахмут, осталась одна дорога. Евгений Пригожин, глава ЧВК "Вагнер"

Напомним, что Артемовск расположен на подконтрольной киевскому режиму территории, которая является частью Донецкой народной республики. Для ВСУ этот район важен в качестве транспортного угла для снабжения боевой группировки новыми вооружениями, боеприпасами и продовольствия. На текущий момент военные РФ взяли под контроль ряд населенных пунктов в пригородах Артемовска, в том числе Клещеевку, Подгородное, Парасковиевку, Берховку и Ягодное.

Пригожин заявил, что на Донбассе спокойная обстановка.

Фото и видео: Telegram / Кепка Пригожина