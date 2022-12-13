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Пригожин заявил, что на Донбассе спокойная обстановка

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Он отметил, что бойцы ЧВК "Вагнер" зачищают все войска противника.

Руководитель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что на Донбассе спокойная обстановка. Об этом он сообщил журналистам.

По словам Пригожина, в регионе все спокойно и нет никаких диверсионно-разведывательных групп. Он отметил, что бойцы "Вагнера" зачищают все войска противника, а границу они не могут перейти.

Хотите мира, приезжайте к нам на Донбасс. Встретим, обогреем.

Евгений Пригожин, руководитель ЧВК "Вагнер"

Ранее Пригожин показал обломки протаранившего колонну украинской техники Су-24М.

Видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: диверсионно-разведывательная группа, донбасс, евгений пригожин, чвк вагнер
Категории: Лента новостей, Новости России,

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