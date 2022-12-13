Руководитель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что на Донбассе спокойная обстановка. Об этом он сообщил журналистам.
По словам Пригожина, в регионе все спокойно и нет никаких диверсионно-разведывательных групп. Он отметил, что бойцы "Вагнера" зачищают все войска противника, а границу они не могут перейти.
Хотите мира, приезжайте к нам на Донбасс. Встретим, обогреем.
Евгений Пригожин, руководитель ЧВК "Вагнер"
Ранее Пригожин показал обломки протаранившего колонну украинской техники Су-24М.
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