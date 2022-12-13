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Пригожин с борта Су-24 пригласил Зеленского в Артемовск

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Основатель ЧВК "Вагнер" намерен "дойти до Днепра".

Российский предприниматель, основатель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин с борта боевого самолета Су-24 пригласил украинского президента Владимира Зеленского посетить город Артемовск. Соответствующее заявление бизнесмен сделал после вылета, в котором он находился в роли пилота.

Владимир Саныч, приземлились, отбомбились по Бахмуту (украинское название города Артемовск) Завтра сажусь на МиГ-29, если будет желание — встретимся в небе. Если ваша возьмет — забирайте Артемовск, если нет — идем до Днепра.

Евгений Пригожин, глава ЧВК "Вагнер"

Напомним, что город Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части Донецкой Народной Республики, в северном направлении от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения  ВСУ на Донбассе. Сейчас в регионе ведцтся тяжелые бои. Евгений Пригожин упоминал о том, что бойцы ЧВК "Вагнер" сражаются за каждую улицу и каждый дом. 

ЧВК "Вагнер": Российские силы взяли под контроль Николаевку в ДНР.

Фото и видео: пресс-служба Евгения Пригожина

Теги: владимир зеленский, днр, евгений пригожин, су-24, чвк вагнер
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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