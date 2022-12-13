ЧВК "Вагнер": Российские силы взяли под контроль Николаевку в ДНР

Информация предоставлена пресс-службой Евгения Пригожина.

Российские силы взяли под контроль Николаевку в ДНР. Соответствующее заявление сделали представители пресс-службы основателя российской частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина. В публикации говорится о том, что киевский режим лишился доступа к населенному пункту. Известно, что Николаевка находится в нескольких километрах в северном направлении от города Соледара. Напомним, что операция Вооруженных сил России по взятию этого города под контроль завершилась вечером 12 января. Несколько дней спустя солдаты освободили железнодорожную станцию Соль по этому же направлению. накануне бойцы также получили под свой контроль местное село Сакко и Ванцетти, находящееся к западу от Николаевки.

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