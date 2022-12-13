  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Евгений Пригожин: в Артемовске найдены тела иностранных наемников
Сегодня, 20:55
69
mapero Добавить в Яндекс.Новости

Евгений Пригожин: в Артемовске найдены тела иностранных наемников

0 0

Российские военные нашли телефоны боевиков.

В Артемовске найдены тела иностранных наемников. Об этом сообщила пресс-служба  оснвоателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина в своем tg-канале. 

Чтобы скрыть личности погибших военнослужащих, противник изувечил их тела. Рядом с трупами лежали электронные носители. 

Сегодня в Бахмуте подразделениями ЧВК "Вагнер" были обнаружены тела с отрезанными головами и кистями рук. А также телефоны и другая информация о том, что данные тела принадлежат наемникам, которых из-за плотных боев противник не смог вытащить и таким образом попытался скрыть их личности. 

Пресс-служба Евгения Пригожина

Тела и вещи наемников передадут в следственные органы. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: российские ПВО сбили четыре украинских беспилотника.

Фото: Pxhere

Теги: артемовск, найдены тела наемников, пригожин, спецоперация, чвк вагнер
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии