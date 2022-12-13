Евгений Пригожин: в Артемовске найдены тела иностранных наемников

Российские военные нашли телефоны боевиков.

В Артемовске найдены тела иностранных наемников. Об этом сообщила пресс-служба оснвоателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина в своем tg-канале.

Чтобы скрыть личности погибших военнослужащих, противник изувечил их тела. Рядом с трупами лежали электронные носители.

Сегодня в Бахмуте подразделениями ЧВК "Вагнер" были обнаружены тела с отрезанными головами и кистями рук. А также телефоны и другая информация о том, что данные тела принадлежат наемникам, которых из-за плотных боев противник не смог вытащить и таким образом попытался скрыть их личности. Пресс-служба Евгения Пригожина

Тела и вещи наемников передадут в следственные органы. Подробности уточняются.

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Фото: Pxhere