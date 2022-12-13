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Пригожин рассказал о больших потерях ЧВК из-за нехватки снарядов

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Глава ЧВК "Вагнер" рассказал о потерях своих бойцов на СВО.

Основатель российской частной военной компанией "Вагнер" Евгений Пригожин на видео в социальных сетях показал потери личного состава, которые ЧВК понесли за один день. Он потребовал от руководства министерства по обороне России предоставить больше снарядов. Специалист рассказал, что в настоящее время группировка получает только 30% от необходимого количества боеприпасов. Евгений Пригожин заметил, что при поставках в 100%, ЧВК теряет в пять раз меньше своих людей. Глава "Вагнера" потребовал от чиновников из профильных инстанций поставлять все необходимые боеприпасы, а также показал на видео несколько десятков тел погибших бойцов на специальной военной операции.

Пригожин: наступление украинской армии уже началось.

Фото и видео: Telegram / Kremlin_Russian

Теги: боеприпасы, евгений пригожин, минобороны, сво, чвк вагнер
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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ардарский андрей
Сегодня 11:09

Какой ужас! Парни воюют за нас,а в стране нет снарядов? Че поперлись на Украину? Ядерной боеголовкой не напугать . МО РФ- звучит гордо,но уже есть сомнения.... Ох вернутся эти хлопцы и надерут одно место кабинетным чанушам...Жднм с Победой,мальчики!!!

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