Пригожин: наступление украинской армии уже началось

Глава ЧВК "Вагнер" рассказал об активизации деятельности ВСУ.

Основатель российской частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин прокомментировал журналистам официальное заявление американского государственного секретаря Энтони Блинкена, который иностранный чиновник сделал в интервью для местного телеканала Fox News о том, что Вооруженные силы Украины планируют начать контрнаступление в регионе боевых действий в ближайшие недели. Комментарий Евгения Пригожина в собственном Telegram-канале опубликовали представители пресс-службы компании Конкорд".

Я считаю, что наступление украинской армии уже, собственно говоря, началось. Евгений Пригожин, основатель ЧВК "Вагнер"

Пригожин сообщил о продвижении российских сил в Артемовске на 160 метров.

Фото и видео: Telegram / СМОТРИ