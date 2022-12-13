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Пригожин: наступление украинской армии уже началось

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Глава ЧВК "Вагнер" рассказал об активизации деятельности ВСУ.

Основатель российской частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин прокомментировал журналистам официальное заявление американского государственного секретаря Энтони Блинкена, который иностранный чиновник сделал в интервью для местного телеканала Fox News о том, что Вооруженные силы Украины планируют начать контрнаступление в регионе боевых действий в ближайшие недели. Комментарий Евгения Пригожина в собственном Telegram-канале опубликовали представители пресс-службы компании Конкорд".

Я считаю, что наступление украинской армии уже, собственно говоря, началось.

Евгений Пригожин, основатель ЧВК "Вагнер"

Пригожин сообщил о продвижении российских сил в Артемовске на 160 метров.

Фото и видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: всу, евгений пригожин, контрнаступление, чвк вагнер
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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