Пригожин прокомментировал иск Кормухиной к Гагариной из-за "Кукушки" Цоя

Продюсер признался, что поступок артистки его неприятно удивил.

Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал иск Ольги Кормухиной к Полине Гагариной из-за "Кукушки" Виктора Цоя. Он признался, что поступок артистки его неприятно удивил. Об этом пишет Nation News.

Пригожин назвал иск к Полине Гагариной "несусветной глупостью". Он заявил, что даже если певица забрала аранжировку Кормухиной, то это не повод подавать в суд, так как песня не принадлежит ни той, ни другой артистке.

Продюсер уверен, что Кормухина испытывает творческую ревность к молодой певице. Гагариной удалось сделать кавер-версию песни "Кукушка" успешной. Эта композиция даже стала саундтреком к фильму.

На днях певица Ольга Кормухина обратилась в суд, обвинив коллегу Полину Гагарину в присвоении аранжировки, которую она написала совместно с Алексеем Беловым. Кавер-версия "Кукушки" Виктора Цоя попала в альбом "Падаю в небо" 2012 года. Через три года на экран вышел фильм "Битва за Севастополь", в котором звучал кавер Гагариной.

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Фото: Instagram / gagara1987