Кормухина подала в суд на Гагарину из-за песни Цоя

Певица считает, что ее коллега незаконно присвоила себе аранжировку песни "Кукушка".

Певица Ольга Кормухина обратилась в суд с иском против Полины Гагарины. Артистка обвинила коллегу в нарушении авторских прав на песню Виктора Цоя "Кукушка". Об этом она заявила в эфире НСН.

Кормухина заявила, что Гагарина незаконно присвоила себе аранжировку кавер-версии песни, написанную ею лично и лидером группы "Парк Горького" Алексеем Беловым для альбома "Падаю в небо".

Они содрали всю вокальную фактуру, темп и даже придуманный Алексеем Беловым инструментальный фрагмент, которого нет в оригинале у "Кино". Ольга Кормухина

Артистка рассказала, что в мае 2019 года эксперты проверили две кавер-версии "Кукушки" и признали песню Кормухиной самостоятельным произведением. В свою очередь композиция Гагариной оказалась плагиатом. Кормухина заявила, что ей не нужны деньги, этот иск является делом принципа.

Ольга Кормухина записала свою версию "Кукушки" для альбома "Падаю в небо" в 2012 году. Спустя три года на экран вышел фильм "Битва за Севастополь", в котором звучал кавер Гагариной.

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Фото: Instagram / gagara1987