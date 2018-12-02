Пригожин прокомментировал ДТП с участием сына Валерии

Он поблагодарил тосненских врачей за проведенную операцию.

Иосиф Пригожин прокомментировал аварию с участием Арсения, сына Валерии. По словам продюсера, мальчик собирался приехать к матери на концерт в Петербурге. В интервью "Пятому каналу" Пригожин сообщил, что юноша собирался познакомить свою семью с новой девушкой.

Автомобильная авария произошла утром 8 декабря на трассе М-11 под Тосно. За рулем машины находилась девушка Арсения по имени Лиана. Она потеряла управление на трассе из-за высокой скорости. Иномарка столкнулась с силовым ограждением. Автомобилистка сломала руку, Арсений рассек губу. Ему пришлось перенести операцию.

Хочу выразить огромную благодарность тосненским врачам и гаишникам, которые оказали профессиональную и мгновенную помощь. Также поддержку оказали водители из проезжающих машин, которые помогли ребятам с теплой одеждой и перегородили трассу во избежание других столкновений прокомментировал Пригожин

Сам Арсений заявил, что ехать в Петербург в такую плохую погоду было ошибкой. Они выдвинулись в город, когда еще еще держалось тепло. Затем дорогу подморозило. И молодой человек, и его девушка продолжают находиться в больнице.

Ранее аварию прокомментировала сама Валерия.

Фото и видео: Instagram/arseniy_shulgin