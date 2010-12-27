Сын певицы Валерии попал в аварию под Петербургом

Молодой человек находится в больнице.

Сегодня ночью, 8 декабря, сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП. О случившемся он рассказал на своей странице в Instagram.

Авария случилась на новой скоростной трассе М-11 между Москвой и Петербургом. Арсений ехал вместе с друзьями в город на Неве, когда его автомобиль "Ягуар" занесло на дороге. Машина влетела в отбойник.

В момент ДТП Шульгин сидел на переднем пассажирском сиденье.

"Сидел на переднем сиденье, в момент удара держал девочку, прежде всего думал о её жизни", – написал Арсений в Instagram.

В результате аварии погибших нет, а у самого Арсения лишь рассечена губа. Молодой человек находится в петербургской больнице.

Ранее на Piter.TV: в аварии в Ленобласти погибла женщина и пострадал годовалый мальчик.

Фото: Instagram / arseniy_shulgin