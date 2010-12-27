Валерия рассказала о ДТП с участием сына

Серьезнее всех пострадала девушка Арсения Шульгина.

Российская певица Валерия рассказала в своем Instagram о ДТП с участием сына Арсения Шульгина и его возлюбленной Лианы. Артистка подтвердила новость об аварии и поблагодарила всех за беспокойство.

Валерия уточнила, что в машине ехало несколько человек, в том числе ее сын с девушкой. Во время ДТП молодой человек спал на заднем сидении. Пострадали все, кто находился в машине. "Но слава Богу все живы", - написала певица. Самую тяжелую травму получила Лиана, у нее диагностировали перелом руки. Девушке предстоит операция в Москве. Арсений повредил только губу.

Дорогие мои, если есть возможность избежать путешествия на автомобиле в зимний сезон, то надо это делать, дороги слишком опасны. Берегите себя. Валерия

Авария произошла 8 декабря на трассе М-11 Москва-Петербург. По факту случившегося проводится проверка. По предварительным данным, за рулем иномарки находилась девушка. Она превысила скорость, не справилась с управлением автомобиля и врезалась в силовое ограждение.

Ранее мы писали, что в аварии в Ленобласти погибла женщина и пострадал годовалый мальчик.

Фото: Instagram / valeriya, arseniy_shulgin