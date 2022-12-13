Основатель ЧВК "Вагнер" рассказал о том, что бойцы парализовали деятельность ВСУ.

Глава российской частной военной компании Евгений Пригожин описал смысл боев за Артемовск (укранское название - Бахмут). В интервью журналистам "РИА Новостей" эксперт объяснил, что данный населенный пункт используется бойцами для того, чтобы полностью сковать силы противника. Он пояснил, что сейчас Вооруженные силы Украины вынуждены перебрасывать туда в ежедневном режиме все имеющиеся боевые резервы ради сохранения своего контроля над городом.

Бахмут нужен для того, чтобы полностью парализовать ВСУ. И она, собственно говоря, парализована. Они молодцы, за него цепляются. На Бахмуте сегодня и в окрестностях по оценкам разведки около 90 батальонов, 40-50 тысяч человек. Евгений Пригожин, основатель ЧВК "Вагнер"

Специалист пояснил прессе, что продвижение группы "Вагнер" составляет "50-100 метров" за день, а бои фиксируются за каждый квадратный метр, за каждое здание, так как в каждом огороде там располагается по украинскому укрепленному районсу. Пригожин пояснил, что именно этого военными и следовало ожидать, когда они получили контроль над Попасной. В это время противник готовился к обороне Бахмута, а "времени было предостаточно".

Евгений Пригожин заявил об отсутствии предпосылок для окружения ВСУ на севере Артемовска.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости