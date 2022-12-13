Пригожин объявил о выходе ЧВК "Вагнер" из Артемовска 10 мая

ЧВК "Вагнер" уйдет с территории города 10 мая.

Основатель российский частной военной компании Евгений Пригожин в видеообращении объявил о том, что группировка покидает город Артемовск (украинское название - Бахмут) из-за нехватки боеприпасов. Соответствующее обращение распространено пресс-службой компании предпринимателя "Конкорд". Ранее Пригожин рассказал о большом количестве погибших бойцов, которые стали жертвами из-за нехватки снарядов. В ЧВК попросили министерство по обороне предоставить боеприпасы.

10 мая 2023 года мы вынуждены передать позиции подразделениям Министерства обороны. Евгений Пригожин, глава ЧВК "Вагнер"

Пригожин рассказал о больших потерях ЧВК из-за нехватки снарядов.

Фото и видео: Telegram / СМОТРИ