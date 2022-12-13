Пригожин назвал главную задачу в Артемовске

Глава российской частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин назвал главную задачу для страны в городе Артемовске (украинское название - Бахмут). Специалист пояснил в интервью на передовой СВО, что Вооруженные силы Украины постоянно посылают в район все новых и новых бойцов из-за того, чтобы не дать возможности для российских сил продвигаться вперед. Однако, по мнению основателя ЧВК "Вагнер", пока Россия "колбасит" ВСУ, солдаты все равно смогут продвигаться вглубь территории и улучшать свои боевые позиции.
Бахмут нужен сегодня для того, чтобы дать возможность войскам комфортно действовать, поэтому Бахмут — главная точка притяжения, на которую идет украинская армия.
Евгений Пригожин, основатель ЧВК "Вагнер"
Эксперт ответил на вопрос СМИ о том, близка ли полная блокада города. По мнению Евгения Пригожина, солдаты ВСУ достаточно хорошо подготовлены и имеют четкое понимание того, как, откуда они могут выезжать и въезжать в регион. Одновременно с этим российские военные пытаются охватить Артемовск "как клещами", потому что брать контроль над городом "в лоб", невозможно.
Пригожин с борта Су-24 пригласил Зеленского в Артемовск.
Фото и видео: Telegram / WAR Gonzo
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