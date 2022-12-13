Петербуржца, выбросившего мать с четвёртого этажа, отправили под стражу до 13 апреля

Свою вину мужчина не признал.

Суд в Петербурге принял решение отправить под стражу мужчину, который выбросил свою мать в окно 4-ого этажа на проспекте Ветеранов. Решение будет действовать до 13 апреля. Об этом сообщила Объединённая пресс-служба судов Северной столицы.

Напомним, что о происшествии стало известно 14 февраля. В момент задержания 36-летний петербуржец находился в состоянии алкогольного опьянения. Пострадавшая 56-летняя женщина была госпитализирована с закрытой травмой груди и головы, верхних и нижних конечностей. Она находится в реанимации. Как выяснилось, подозреваемый уже имеет судимости за грабёж и наркотики. 5 лет назад он освобожден от уголовной ответственности с мерой медицинского характера в виде принудительного наблюдения и лечения у врача-психиатра в амбулаторных условиях.

В суде задержанный вину не признал, от дачи показаний отказался.

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Фото: Piter.TV