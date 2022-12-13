Лингвисты СПбГУ проверят на фейки видео экс-священника Курмоярова

Всего в деле рассматривается 63 эпизода.

Калининский суд Петербурга назначил экспертизу по уголовному делу в отношении экс-священника Иоанна Курмоярова. Он обвиняется в распространении фейков о ВС РФ. Об этом в понедельник, 13 февраля, в объединенной пресс-службе судов города.

Следствие считает, что с 24 февраля 2022 года Курмояров публиковал на своём YouTube-канале "Православный виртуальный приход" ролики с ложной информацией о российской армии. Всего в деле рассматривается 63 эпизода. Суд назначил судебно-лингвистическую экспертизу. Ее проведут лингвисты из СПБГУ. Им предстоит ответить на семь поставленных инстанцией вопросов.

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Фото: Piter.tv

