На Сенатской площади снимают фильм "Цербер"

В центре Северной столицы воссоздали атмосферу дореволюционной России.

В Петербурге на Сенатской площади проводят съемки киноленты "Цербер". Ранее фильм снимали на Дворцовой площади. Об этом в своей группе "Прогулки по городу Петра" в соцсети "ВКонтакте" рассказала петербурженка Евгения Губина.

Жительница Северной столицы опубликовала в своем блоге фото с места продакшена. На кадрах можно увидеть атмосферу дореволюционной России.

По сюжету фильма события происходят в 1826 году. После восстания декабристов в Петербурге кто-то убивает доносчиков. Возле мертвых людей стражи порядка находят листок со строками из стихотворения молодого поэта Александра Пушкина. Расследованием занимается сыщик Александр Бошняк.

Ранее на Piter.tv: владельцев Дачи Строгановых собираются через суд обязать привести в порядок здание.

Фото: ВКонтакте / Прогулки по городу Петра (Евгения Губина)