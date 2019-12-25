Названа причина смерти детского писателя Михаила Яснова

Мужчину доставили в Мариинскую больницу в состоянии клинической смерти.

Стала известна причина смерти детского писателя Михаила Яснова. Как рассказала директор издательства "Детское время" Алла Насонова, у писателя произошла внезапная остановка сердца. Об этом пишет "Петербургский дневник".

Насонова заявила, что к ней обратилась жена Яснова, которая не смогла дозвониться до супруга. "Я набрала номер, и мне ответили из реанимации Мариинской больницы, куда его доставили в состоянии клинической смерти", - поделилась женщина.

Михаила Яснова не стало вечером 27 октября. Он умер в возрасте 74 лет. Сегодня, 28 октября, ушла в печать его новая книга "Опасная профессия", которую он готовил к своему 75-летию.

Ранее мы писали, что писатель Владимир Шпаков скончался в возрасте 60 лет.

Фото: Facebook / Ася Петрова