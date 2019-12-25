Писатель Владимир Шпаков скончался в возрасте 60 лет

Причины смерти писателя не уточняются.

Прозаик, драматург и критик Владимир Шпаков скончался 18 октября в возрасте 60 лет. Об этом в Facebook написала поэтесса Галина Илюхина.

Причины смерти писателя не уточняются, место и время прощания также пока что неизвестны.

Владимир Шпаков — автор восьми книг, ряда пьес и множества литературно-критических статей. Он являлся членом Союза писателей Санкт-Петербурга, Союза российских писателей. Также он был главредом петербургского журнала "Зинзивер".

Ранее губернатор Петербурга выразил соболезнования в связи со смертью экс-директора "Ленфильма".

Фото: Piter.tv